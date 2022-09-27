Для українських бійців уже почали надходити великі партії нової зимової форми, — Міноборони

Питання з постачанням зимового екіпірування для ЗСУ вирішать за кілька тижнів, заявила заступниця міністра Ганна Маляр.

Related video

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що тема зимового одягу для бійців зараз дуже розвинена в соціальних мережах, як це було і з бронежилетами. Вона запевнила, що проблем ніяких не буде, вже почали надходити великі партії зимової форми, і за кілька тижнів це питання остаточно закриється. Про це повідомляє ТСН із посиланням на виступ Маляр в ефірі телемарафону.

Чиновниця пояснила, що військових дуже багато, і в жодного українського та західного виробництва немає такої величезної кількості одягу, щоб її просто закупити. Тому спочатку потрібно уточнювати кількість бійців, потім усе це відшивати.

"Кілька тижнів — і ця тема зникне з обговорення. Вона буде вирішена", — повідомила Маляр.

Вона додала, що до повномасштабного вторгнення професійна армія складала 215 тис. бійців відповідно до закону, а мобілізованих було близько сотні тисяч.

Заступниця міністра оборони заявляє, що ситуація дуже схожа на ту, що раніше відбувалася з бронежилетами. Спочатку їх було важко дістати, а зараз у запасі лежить понад 100 тис. Так само буде й із зимовою формою.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна запросила в НАТО зимову форму та намети для 200 тисяч солдат Збройних сил України напередодні холодів. Кілька країн-членів Альянсу вже взяли на себе зобов'язання щодо постачання екіпірування.

Раніше Фокус писав, що США передали Україні ЗРК NASAMS, але цього недостатньо для захисту. Президент Володимир Зеленський заявив, що цього зовсім не вистачить, щоб уберегти громадянську інфраструктуру, школи, лікарні, університети й будинки українців.