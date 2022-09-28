Россия продолжит войну после аннексии украинских регионов, — Песков

В Кремле назвали задачу минимум для российских войск — это полный захват Донецкой области.

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Полномасштабная война РФ против Украины продолжится и после аннексии частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, российские войска будут продолжать пытаться оккупировать всю территорию Донецкой области. Об этом в комментарии журналистам в среду, 28 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

"Как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли продолжена полномасштабная война против Украины.

Помимо этого представитель Кремля заверил, что ему неизвестно о возможном переформатировании "спецоперации" в "контртеррористическую операцию" после аннексии украинских регионов, однако, по его словам, в любом случае "это может быть только решение президента страны" Владимира Путина.

Также Песков отметил, что на данный момент в графике Путина нет обращения к россиянам по поводу прошедших псевдореферендумов, также российский лидер пока не планирует встречу с главарями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилином и Леонидом Пасечником.

"Но так или иначе оно (общение с главарями пророссийских боевиков) будет, планы верстаются", — цитируют журналисты Пескова.

Кроме того пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с РФ после аннексии украинских регионов: "Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров".

Напомним, вчера оккупационные администрации четырех областей Украины объявили "результаты" псевдореферендумов о вхождении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Сегодня главари пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР" — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — покинули территорию Донбасса и отправились в Москву, чтобы "завершить юридическую часть" включения временно оккупированных регионов.