Виктория Спартц, как пишут журналисты, продвигала интересы компании Battle Born Munitions, которая предлагала стать Украине основным поставщиком боеприпасов из США на время войны.

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Конгрессмен Виктория Спартц обвиняла Украину в неэффективности и коррупции. Ее действия связаны с лоббизмом американской оборонной компании. Об этом сообщает таблоид News Week.

В июле Спартц обвинила главу Офиса президента Андрея Ермака в неправильном ходе переговоров с РФ, саботаже обороны Херсонской области, а также задержке военных закупок. Сама Украина, по ее словам, не готовилась к войне, а чиновники увязли в коррупции. Украинским чиновником нельзя доверять в надзоре за иностранным оружием.

Однако News Week стало известно, что Виктория Спартц еще 8 марта провела встречу с украинским правительством. Источники в нем рассказали журналистам, что она лоббировала интересы военного подрядчика, с которым Украина не захотела сотрудничать.

Виктория Спартц присутствовала на встрече с компанией Battle Born Munitions (BBM). Представители подрядчика хотели облегчить поступление в ВСУ 1 млн патронов в конце марта от имени калифорнийской компании Ammo Inc. Спартц хотела, чтобы Киев закупил дополнительное вооружение у ВВМ. Журналисты получили два письма от представителя ВВМ Уильяма Брауна. В нем были брошюры с ракетами, гранатометами и военной техникой, которую производит ВВМ.

В марте Украина хотела купить различное вооружение. Поэтому "Укрспецэкспорт", как утверждается, запросил потенциальную поставку ракет MLRS. В ответ на это Battle Born Munitions потребовали стать эксклюзивным поставщиком боеприпасов в Украину.

"Мы были очень удивлены, что член Конгресса активно отстаивал частные коммерческие интересы, особенно во время войны. Мы можем спекулировать только на ее мотивах, но ни один другой член Конгресса никогда не делал этого по нашему опыту", — сказал источник, близкий к президенту Зеленскому.

При этом сама Спарц отрицает информацию о лоббировании интересов ВВМ, она лишь хотела ускорить бюрократию в Украине. А вице-президент Ammo Inc. по продажам Энтони Тест заявил, что их компания не контактировала со Спартц или украинским правительством с момента пожертвования боеприпасов. Также и в ВВМ отрицают контакты с американским политиком.

Напомним, Виктория Спартц в июле обвинила Украину в неготовности к войне с РФ. А люди сидят в ресторанах будто нет войны. В Белом доме заявили, что они не диктуют Украине как использовать американское вооружение, поэтому попросили не забегать наперед.