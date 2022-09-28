Лобіювала інтереси виробника: Спартц спеціально звинувачувала Україну в корупції, – ЗМІ

Вікторія Спартц, як пишуть журналісти, просувала інтереси компанії Battle Born Munitions, яка пропонувала стати Україні основним постачальником боєприпасів із США на час війни.

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Конгресвумен Вікторія Спартц звинувачувала Україну в неефективності та корупції. Її дії пов'язані з лобізмом американської оборонної компанії. Про це повідомляє таблоїд News Week.

У липні Спартц звинуватила голову Офісу президента Андрія Єрмака у неправильному ході переговорів із РФ, саботажі оборони Херсонської області, а також затримці військових закупівель. Сама Україна, за її словами, не готувалася до війни, а чиновники погрузли в корупції. Українським чиновникам не можна довіряти у нагляді за іноземною зброєю.

Проте, News Week стало відомо, що Вікторія Спартц ще 8 березня провела зустріч з українським урядом. Джерела у ньому розповіли журналістам, що вона лобіювала інтереси військового підрядника, з яким Україна не захотіла співпрацювати.

Вікторія Спартц була присутньою на зустрічі з компанією Battle Born Munitions (BBM). Представники підрядника хотіли полегшити надходження до ЗСУ 1 млн набоїв наприкінці березня від імені каліфорнійської компанії Ammo Inc. Спартц хотіла, щоб Київ придбав додаткове озброєння у ВВМ. Журналісти отримали два листи від представника ВВМ Вільяма Брауна. У ньому були брошури з ракетами, гранатометами та військовою технікою, яку виготовляє ВВМ.

У березні Україна хотіла купити різне озброєння. Тому "Укрспецекспорт", як стверджується, запросив потенційне постачання установок MLRS. У відповідь на це Battle Born Munitions вимагає стати ексклюзивним постачальником боєприпасів в Україну.

"Ми були дуже здивовані, що член Конгресу активно обстоював приватні комерційні інтереси, особливо під час війни. Ми можемо спекулювати лише на її мотивах, але жоден інший член Конгресу ніколи не робив цього з нашого досвіду", — сказало джерело, близьке до президента Зеленському.

Водночас сама Спарц заперечує інформацію щодо лобіювання інтересів ВВМ, вона лише хотіла прискорити бюрократію в Україні. А віцепрезидент Ammo Inc. з продажу Ентоні Тест заявив, що їхня компанія не контактувала зі Спартц або українським урядом з моменту пожертвування боєприпасів. Також і у ВВМ заперечують контакти з американським політиком.

Нагадаємо, Вікторія Спартц у липні звинуватила Україну в неготовності до війни з РФ. А люди сидять у ресторанах ніби немає війни. У Білому домі заявили, що вони не диктують Україні використання американського озброєння, тому попросили не забігати наперед.