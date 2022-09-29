В оккупированном Мелитополе на авто подорвалась местная коллаборантка, — мэр (фото)

Елена Шапурова возглавила оккупационный "департамент образования" и помогала оккупантам внедрять российский режим в этой сфере.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области в жилом районе прозвучал громкий взрыв — на автомобиле подорвалась местная коллаборантка Елена Шапурова. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

По его словам, это произошло возле промышленно-экономического колледжа. По данным очевидцев, коллаборантка осталась в живых, однако очень испугалась.

Мэр Мелитополя рассказала, что Елена Шапурова возглавила оккупационный "департамент образования" и помогала оккупантам внедрять российский режим в этой сфере.

"Особь, которая в мирной жизни прославилась многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашла свое "призвание": возглавила оккупационный "департамент образования" и всячески помогала оккупантам насаждать рашистский режим "образования"", — написал Федоров.

Версия росСМИ

Как сообщает "РИА Новости", утром в оккупированном городе сработало самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на дереве рядом со школой. По версии оккупантов, в результате взрыва пострадал водитель проезжавшей мимо машины.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо вернулся в оккупированную область после "покушения".

16 сентября в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали супружескую пару коллаборантов Олега и Людмилу Бойко. Тогда оккупационные власти обвинили в убийстве украинских властей.