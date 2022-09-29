В окупованому Мелітополі на авто підірвалася місцева колаборантка, — мер (фото)

Олена Шапурова очолила окупаційний "департамент освіти" й допомагала окупантам впроваджувати російський режим у цій сфері.

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В окупованому Мелітополі Запорізької області в житловому районі пролунав гучний вибух — автомобілем підірвалася місцева колаборантка Олена Шапурова. Про це розповів мер міста Іван Федоров.

За його словами, це сталося біля промислово-економічного коледжу. За даними очевидців, колаборантка залишилася живою, проте дуже злякалася.

Мер Мелітополя розповіла, що Олена Шапурова очолила окупаційний "департамент освіти" й допомагала окупантам впроваджувати російський режим у цій сфері.

"Особа, яка в мирному житті прославилася численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" й усіляко допомагала окупантам садити рашистський режим "освіти", — написав Федоров.

Версія росЗМІ

Як повідомляє "РИА Новости", вранці в окупованому місті спрацював саморобний вибуховий пристрій, який був закріплений на дереві поряд зі школою. За версією окупантів, внаслідок вибуху постраждаа водій машини, що проїжджала повз.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повернувся в окуповану область після "замаху".

16 вересня в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували подружню пару колаборантів Олега та Людмилу Бойко. Тоді окупаційна влада звинуватила у вбивстві українську владу.