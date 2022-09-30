В Беларуси могут готовить местные аэродромы для российских войск, — Генштаб

На территории Беларуси также произошла ротация авиационных подразделений ВС РБ и ВС РФ с заменой 4 многоцелевых истребителя Су-30М.

Related video

В Беларуси с 21 сентября начались проверки средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это косвенно свидетельствует о возможности использования белорусских аэродромов российскими войсками. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

По информации ведомства, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Также в ВСУ отметили, что в Беларуси произошла ротация авиационных подразделений общего учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ и ВС РФ с заменой 4 многоцелевых истребителя Су-30М. Сохраняется угроза ракетных ударов по территории Украины со стороны Беларуси.

Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях

Тем временем оккупационные власти в украинских регионах заставляет местное население оформлять гражданство и российский паспорт. Например, в Мариуполе учителя находятся под угрозой увольнения в случае отказа обменять украинский паспорт на российский, а другим жителям разрешают не сдавать документ Украины.

Кроме того, в Токаревке Херсонской области российские оккупанты угрожают, что в случае неполучения паспортов РФ до 1 октября жителей выселят и вывезут за пределы захваченных территорий.

По информации Генштаба, несколько дней назад в Херсоне выселили жителей общежития, чтобы поселить туда российских военных, которые прибыли в город для усиления подразделений на этом направлении.

Напомним, 29 сентября в Генштабе рассказали, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования ударных группировок не выявлено. Однако в Беларуси приводят в порядок военные аэродромы и проверяют готовность сотрудников ЖД к переброске войск.

Также в ГУР сообщали, что Беларусь примет 20 тысяч мобилизированных россиян, чтобы пополнить подразделения ВС РФ. Российские военные будут использовать военную технику со складов на территории Беларуси.