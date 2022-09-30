У Білорусі можуть готувати місцеві аеродроми для російських військ, — Генштаб

На території Білорусі також відбулася ротація авіаційних підрозділів ЗС РБ та ЗС РФ із заміною 4 багатоцільових винищувачів Су-30М.

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У Білорусі з 21 вересня розпочалися перевірки засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі. Це опосередковано свідчить про можливість використання білоруських аеродромів російськими військами. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

За інформацією відомства, на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

Також у ЗСУ зазначили, що в Білорусі відбулася ротація авіаційних підрозділів загального навчального центру підготовки військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони ЗС РБ та ЗС РФ із заміною 4 багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза ракетних ударів по території України з боку Білорусі.

Видача паспортів РФ на окупованих територіях

Тим часом окупаційна влада в українських регіонах змушує місцеве населення оформляти громадянство та російський паспорт. Наприклад, у Маріуполі вчителі перебувають під загрозою звільнення у разі відмови обміняти український паспорт на російську, а іншим мешканцям дозволяють не здавати документ України.

Крім того, у Токарівці Херсонської області російські окупанти загрожують, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня мешканців виселять та вивезуть за межі захоплених територій.

За інформацією Генштабу, кілька днів тому у Херсоні виселили мешканців гуртожитку, щоб поселити туди російських військових, які прибули до міста для посилення підрозділів у цьому напрямі.

Нагадаємо, 29 вересня у Генштабі розповіли, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямах ознак формування ударних угруповань не виявлено. Однак у Білорусі упорядковують військові аеродроми і перевіряють готовність співробітників залізниці до перекидання військ.

Також у ГУР повідомляли, що Білорусь прийме 20 тисяч мобілізованих росіян, щоб поповнити підрозділи ЗС РФ. Російські військові використовуватимуть військову техніку зі складів на території Білорусі.