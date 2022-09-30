"День прикольных приказов": глава "Укрпошты" признал территорию Кремля собственностью компании

В Украине троллят Путина, признавшего "независимость" оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Игорь Смилянский подписал собственный "приказ" –– об открытии почтового отделения в Кремле.

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Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский подписал шуточный приказ о признании территории Кремля собственностью украинского почтового оператора. Таким образом глава компании отреагировал на новости о том, что президент РФ Владимир Путин ночью признал "независимость" частично оккупированных россиянами Херсонской и Запорожской областей. Подписанный "документ" Смилянский опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Ну, если сегодня день прикольных приказ, то я свой тоже подписал", –– прокомментировал глава "Укрпошты".

В "приказе", в частности, отмечается, что "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права" Смилянский признает принцип равных прав и права на самоопределение ранее не известного "народа Кремля", который "закреплен в Уставе ООН".

[ + – ] "Приказ" Игоря Смилянского.

Также гендиректор компании "приказывает" признать Владимира Путина "свободным от здравого смысла", признать Кремль территорией "Укрпошты" и открыть там почтовое отделение с индексом 10300.

Как уточняется, "приказ" является действительным с момента его подписания.

"Документ" Смилянского написан в тех же формулировках, что и приказ, подписанный Владимиром Путиным. Напомним, глава РФ также ссылается на нормы международного права и Устав ООН, а именно принцип равноправия и самоопределения народов.

30 сентября Путин планирует официально объявить об аннексии захваченных украинских территорий. Договоры о "присоединении" к РФ подпишут с четырьмя территориями, где проходили псевдореферендумы.

Как стало известно, в Киеве сегодня состоится срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на которые должны принять некие фундаментальные решения для страны. Члены СНБО будут обсуждать так называемое присоединение Россией оккупированных украинских территорий.