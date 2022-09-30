"День прикольних наказів": голова "Укрпошти" визнав територію Кремля власністю компанії

В Україні тролять Путіна, який визнав "незалежність" окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ігор Смілянський підписав власний "наказ" про відкриття поштового відділення в Кремлі.

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Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський підписав жартівливий наказ щодо визнання території Кремля власністю українського поштового оператора. Так глава компанії відреагував на новини про те, що президент РФ Володимир Путін уночі визнав "незалежність" частково окупованих росіянами Херсонської та Запорізької областей. Підписаний документ Смілянський опублікував у себе в Telegram-каналі.

"Ну, якщо сьогодні день прикольних наказів, то я свій теж підписав", — прокоментував глава "Укрпошти".

У "наказі", зокрема, наголошується, що "відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права" Смілянський визнає принцип рівних прав і права на самовизначення раніше не відомого "народу Кремля", який "закріплений у Статуті ООН".

[ + – ] "Наказ" Ігоря Смілянського

Також гендиректор компанії "наказує" визнати Володимира Путіна "вільним від здорового глузду", визнати Кремль територією "Укрпошти" та відкрити там поштове відділення з індексом 10300.

Як уточнюється, наказ є дійсним з моменту його підписання.

"Документ" Смілянського написаний у тих самих формулюваннях, що й наказ, підписаний Володимиром Путіним. Нагадаємо, глава РФ також посилається на норми міжнародного права та Статут ООН, а саме принцип рівноправності та самовизначення народів.

30 вересня Путін планує офіційно оголосити про анексію захоплених українських територій. Договори про "приєднання" до РФ підпишуть із чотирма територіями, де проходили псевдореферендуми.

Як стало відомо, у Києві сьогодні відбудеться термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України, на які мають ухвалити якісь фундаментальні рішення для країни. Члени РНБО обговорюватимуть так зване приєднання Росією окупованих українських територій.