Бойцы 81-й бригады ДШВ освободили Дробышево рядом с Лиманом (видео)

Военнослужащие освободили поселок, который находится в 4 км от Лимана. Ныне именно его и берут в окружение ВСУ.

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Украинские военные освободили населенный пункт Дробышево, который соседствует с Лиманом. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили поселок Дробышево в Донецкой области. Населенный пункт находится в 4 км от Лимана, который находится в оперативном окружении.

Военнослужащие записали видео с флагом Украины, на котором военные говорят об освобождении Дробышево.

"Сегодня, 30 сентября, Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада освободила населенный пункт Дробышево", — говорит автор ролика.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что они завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане.

Фокус разбирался, что известно об окружении российских войск в Лимане. Российские пропагандисты уже пишут, что Лиман не так и важен для РФ.