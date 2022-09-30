Бойцы 81-й бригады ДШВ освободили Дробышево рядом с Лиманом (видео)
Военнослужащие освободили поселок, который находится в 4 км от Лимана. Ныне именно его и берут в окружение ВСУ.
Украинские военные освободили населенный пункт Дробышево, который соседствует с Лиманом. Об этом сообщают аналитики DeepState.
Бойцы 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили поселок Дробышево в Донецкой области. Населенный пункт находится в 4 км от Лимана, который находится в оперативном окружении.
Военнослужащие записали видео с флагом Украины, на котором военные говорят об освобождении Дробышево.
"Сегодня, 30 сентября, Вооруженные силы Украины, а именно 81-я отдельная аэромобильная бригада освободила населенный пункт Дробышево", — говорит автор ролика.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что они завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане.
Фокус разбирался, что известно об окружении российских войск в Лимане. Российские пропагандисты уже пишут, что Лиман не так и важен для РФ.