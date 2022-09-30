Российские войска окружены в Лимане: что известно (фото)

В украинском командовании отмечают, что операция по окружению ВС РФ в Лимане продолжается, все дороги под огневым контролем. Российские пропагандисты уже пишут, что Лиман — это второстепенное направление, поэтому оно не так важно для РФ.

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Спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ работают над тем, чтобы завершить окружение российских войск в Лимане. Об этом сообщает "Суспільне".

Окружение российских войск в Лимане: что говорит Генштаб

Как заявил Череватый, на данный момент Генштаб не называет освобожденные города и села, которые возвращены под контроль Украины. Операция ВСУ продолжается. Сообщать о населенных пунктах командование будет после завершения стабилизационных мероприятий и когда не будет попыток ВС РФ идти в контратаку. На Лиманском направлении продолжается операция по окружению российских войск.

"Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он поставлял боеприпасы и живую силу", — заявил Череватый.

Также он добавил, что подразделения российских войск в Лимане более подготовлены и мотивированы. Вдобавок сами позиции более укреплены, чем в районе Харькова. Однако украинскому Генштабу удалось тактически обыграть российские войска за счет планирования и точного выполнения операции.

Окружение российских войск в Лимане — ВСУ вошли в Ямполь

Один из украинских военных записал видео на фоне администрации в Лимане со словами: "Ну что, котики, Ямполь наш". ВСУ вошли в Ямполь, что находится недалеко от Лимана. Украинские военные все ближе к окружению группировки. Силы обороны могут отрезать пути отхода оккупантам из Ямполя практически по всем направлениям, а трасса на Заречное взята под огневой контроль.

[ + – ] "Ну что, котики, Ямполь наш"

Также освобождение Ямполя подтверждают источники "Украинской правды" в разведке и сами оккупационные "власти". В частности, главарь "ДНР" Пушилин заявил, что Лиман находится в полукольце, а дорога на Сватово простреливается ВСУ. Ямполь и Дробышево в полной мере "оставлены".

Окружение войск РФ в Лимане: что говорят пропагандисты

Пропагандист Поддубный в своем Телеграм-канале пишет, что "киевский режим" получил задачу блокировать Лиман и взять населенный пункт именно в день аннексии РФ украинских территорий. В Москве это называют "воссоединением Донбасса и части Новороссии с Россией".

[ + – ] Пропагандист Поддубный о ситуации в Лимане

Полковник ФСБ и экс-глава "Минобороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) пишет, что Лиман окружен. Только неясно — это полное окружение или оперативное. Однако точно известно, что все дороги к городу либо захвачены ВСУ, либо простреливаются. Стрелков заявляет, что оборона Лимана не так важна и вообще там нет усиленной обороны. Для ВС РФ Лиман — это второстепенное направление, но если войска не будут отведены, то это может стать очередным сильным ударом по моральному духу.

[ + – ] Стрелков о ситуации в Лимане

Один из оккупантов, который непосредственно принимает участие в боях, пишет, что ВС РФ якобы готовят контрудар для деблокады Лиманского гарнизона. Такие же сообщения писали пропагандисты при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

[ + – ] Оккупант о ситуации в Лимане

Российские источники оценивают положение сил примерно следующим образом (см. карту). Войска РФ находятся в оперативном окружении.

[ + – ] Версия событий по данным российских источников

Окружение Лимана: что говорят украинские власти

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал недвусмысленное изображение котла на костре, вероятно, намекая на положение российских войск в районе Лимана.

[ + – ] Лиманский котел от Андрея Ермака

Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк написал, что 8 лет назад бойцы ВСУ были окружены российскими военными под Иловайском. Тогда украинские военные согласились выходить без оружия. РФ расстреляла колонну нарушив свои слова о зеленом коридоре.

"Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", — пишет Подоляк.

[ + – ] В Кремле — банкет, под Лиманом — котел

Напомним, СМИ пишут, что российские войска хотят до наступления прорваться из окруженного Лимана. В селе Заречное фиксируются большие колонны техники оккупантов.

В американском Институте изучения войны предполагают, что ВСУ взяли в окружение войска РФ в Лимане. Также под контролем ВСУ дорога Торское-Дробышево.

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