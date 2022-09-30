Російські війська оточені у Лимані: що відомо (фото)

В українському командуванні зазначають, що операція з оточення ЗС РФ у Лимані триває, всі дороги під вогневим контролем. Російські пропагандисти вже пишуть, що Лиман — це другорядний напрямок, тому він не такий важливий для РФ.

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Спікер східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ працюють над тим, щоб завершити оточення російських військ у Лимані. Про це повідомляє "Суспільне".

Оточення російських військ у Лимані: що каже Генштаб

Як заявив Череватий, наразі Генштаб не називає звільнені міста та села, які повернуто під контроль України. Операція ЗСУ триває. Повідомляти про населені пункти командування буде після завершення стабілізаційних заходів і коли не буде спроб ЗС РФ йти в контратаку. На Лиманському напрямку триває операція з оточення російських військ.

"Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він постачав боєприпаси і живу силу", — заявив Череватий.

Також він додав, що підрозділи російських військ у Лимані більш підготовлені та мотивовані. До того ж самі позиції більш укріплені, ніж у районі Харкова. Проте українському Генштабу вдалося тактично обіграти російські війська за рахунок планування і точного виконання операції.

Оточення російських військ у Лимані — ЗСУ увійшли до Ямполя

Один із українських військових записав відео на тлі адміністрації в Лимані зі словами: "Ну що, котики, Ямпіль наш". ЗСУ увійшли до Ямполя, що знаходиться недалеко від Лимана. Українські військові дедалі ближче до оточення угруповання. Сили оборони можуть відрізати шляхи відходу окупантам з Ямполя практично в усіх напрямках, а трасу на Зарічне взято під вогневий контроль.

[ + – ] "Ну що, котики, Ямпіль наш"

Також звільнення Ямполя підтверджують джерела "Української правди" у розвідці і самі окупаційні "влади". Зокрема, ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Лиман знаходиться у півкільці, а дорога на Сватове прострілюється ЗСУ. Ямпіль та Дробишеве повною мірою "залишені".

Оточення військ РФ у Лимані: що кажуть пропагандисти

Пропагандист Піддубний у своєму Телеграм-каналі пише, що "київський режим" отримав завдання блокувати Лиман і взяти населений пункт саме у день анексії РФ українських територій. У Москві це називають "возз'єднанням Донбасу і частини Новоросії з Росією".

[ + – ] Пропагандист Піддубний про ситуацію в Лимані

Полковник ФСБ та ексглава "Міноборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) пише, що Лиман оточений. Тільки неясно — це повне оточення чи оперативне. Проте достеменно відомо, що всі дороги до міста або захоплені ЗСУ, або прострілюються. Стрєлков заявляє, що оборона Лимана не така важлива і взагалі там немає посиленої оборони. Для ЗС РФ Лиман — це другорядний напрямок, але якщо війська не будуть відведені, то це може стати черговим сильним ударом по моральному духу.

[ + – ] Стрєлков про ситуацію в Лимані

Один із окупантів, який безпосередньо бере участь у боях, пише, що ЗС РФ нібито готують контрудар для деблокади Лиманського гарнізону. Такі ж повідомлення писали пропагандисти під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

[ + – ] Окупант про ситуацію в Лимані

Російські джерела оцінюють становище сил приблизно так (див. карту). Війська РФ перебувають у оперативному оточенні.

[ + – ] Версія подій за даними російських джерел

Оточення Лимана: що говорить українська влада

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував недвозначне зображення котла на багатті, ймовірно, натякаючи на становище російських військ у районі Лиману.

[ + – ] Лиманський котел від Андрія Єрмака

Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк написав, що 8 років тому бійці ЗСУ були оточені російськими військовими під Іловайськом. Тоді українські військові погодились виходити без зброї. РФ розстріляла колону, порушивши свої слова про зелений коридор.

"Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ. Якщо, звичайно, тим, хто бенкетує у Кремлі, є справа до своїх солдатів", — пише Подоляк.

[ + – ] У Кремлі — бенкет, під Лиманом — казан

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що російські війська хочуть до наступу прорватися з оточеного Лиману. У Зарічному фіксуються великі колони техніки окупантів.

В американському Інституті вивчення війни припускають, що ЗСУ взяли в оточення війська РФ у Лимані. Також під контролем ЗСУ дорога Торське-Дробишеве.

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