Бійці 81-ї бригади ДШВ звільнили Дробишеве поряд із Лиманом (відео)

Військовослужбовці звільнили селище, яке розташоване за 4 км від Лимана. Нині саме його й беруть в оточення ЗСУ.

Related video

Українські військові звільнили населений пункт Дробишеве, що сусідить із Лиманом. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Бійці 81-ї окремої десантно-штурмової бригади звільнили селище Дробишеве на Донеччині. Населений пункт розташований за 4 км від Лимана, який перебувє в оперативному оточенні.

Військовослужбовці записали відео з прапором України, на якому військові говорять про звільнення Дробишевого.

"Сьогодні, 30 вересня, Збройні сили України, а саме 81-а окрема аеромобільна бригада, звільнила населений пункт Дробишеве", — каже автор ролика.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що вони завершують операцію з оточення військ РФ у Лимані.

Фокус розбирався, що відомо про оточення російських військ у Лимані. Російські пропагандисти вже пишуть, що Лиман не такий важливий для РФ.