В РФ сомневаются, что российским войскам удастся захватить Запорожье (видео)

Эксперт на на российском ТВ, очевидно, проговорился, что участникам дискуссии советовали не обсуждать тему Лимана, который освободили ВСУ. По словам Максим Юсина, в мировой истории не было прецедентов, когда бы в состав государства принимались территории, которые это государство не контролирует.

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Судя по всему, эксперт по внешней политике Максим Юсин, приглашенный на российское телевидение, случайно обмолвился о том, что участникам дискуссии не советуют говорить о Лимане, который на днях деоккупировали украинские военные. Видео обсуждения опубликовала в Twitter журналист The Daily Beast Джулия Дэвис.

Юсин также допустил, что население РФ считает, что сценарий военных действий складывается не в пользу России.

[ + – ] По словам Юсина, он не смог вспомнить прецедент в мировой истории, когда бы в состав государства принимались территории, которые это государство не контролирует.

"Очень тяжело спорить с мечтателями, которые живут в своем мире <…> Я вижу динамику развития боевых действий сейчас на фронте. Но мы не говорим о том, что происходит вокруг Лаймана. Ну не будем говорить", — сказал он.

После этих слов телеведущий начал отрицать, что существует запрет на обсуждение темы Лимана на российском ТВ.

"Сейчас диковато обсуждать как мы освободим Запорожье со его 710 тысячами жителей, когда никто не знает, поможет ли мобилизация или нет переломить ход боевых действий, — сказал он. — Пока все складывается не очень хорошо. Легко говорить: "После освобождения Запорожья…" Да вы попробуйте освободить его, учитывая, как все складывается".

Напомним, что российские войска начали принудительную мобилизацию в Запорожской области. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне задерживают мужчин на улицах, не обращая внимания на возраст.

Ранее Фокус сообщал, что видео танцующих бойцов ВСУ перед победой в Лимане набрало 1,6 млн просмотров.

По словам экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, российские войска и после Лимана будут терпеть поражения, поскольку, ошибки Путина необратимы.