В РФ сумніваються, що російським військам вдасться захопити Запоріжжя (відео)

Експерт на російському ТБ, очевидно, обмовився, що учасникам дискусії радили не обговорювати тему Лимана, який звільнили ЗСУ. За словами Максима Юсіна, у світовій історії не було прецедентів, коли б до складу держави приєднувалися території, які ця держава не контролює.

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Зважаючи на все, експерт із зовнішньої політики Максим Юсін, запрошений на російське телебачення, випадково обмовився про те, що учасникам дискусії не радять говорити про Лиман, який днями деокупували українські військові. Відео обговорення опублікувала у Twitter журналістка The Daily Beast Джулія Девіс.

Юсін також припустив, що РФ вважає, що сценарій воєнних дій складається не на користь Росії.

[ + – ] За словами Юсіна, він не зміг згадати прецедент у світовій історії, коли б до складу держави приєднувалися території, які ця держава не контролює

"Дуже важко сперечатися з мрійниками, які живуть у своєму світі <…> Я бачу динаміку розвитку бойових дій зараз на фронті. Але ми не говоримо про те, що відбувається навколо Лаймана. Ну не говоритимемо", — сказав він.

Після цих слів телеведучий почав заперечувати, що існує заборона обговорення теми Лимана на російському ТБ.

"Зараз дикувато обговорювати як ми звільнимо Запоріжжя з його 710 тисячами жителів, коли ніхто не знає, чи допоможе мобілізація чи ні переламати хід бойових дій, — сказав він. — Поки що все складається не дуже добре. Легко говорити: "Після звільнення Запоріжжя…" Та ви спробуйте звільнити його, враховуючи, як усе складається".

Нагадаємо, що російські війська розпочали примусову мобілізацію в Запорізькій області. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни затримують чоловіків на вулицях, не зважаючи на вік.

Раніше Фокус повідомляв, що відео бійців ЗСУ, які танцюють перед перемогою в Лимані, набрало 1,6 млн переглядів.

За словами ексглави ЦРУ Девіда Петреуса, російські війська і після Лимана зазнаватимуть поразки, оскільки помилки Путіна незворотні.