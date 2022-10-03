В Турции командирам с "Азовстали" устроили трогательную встречу с родными (фото, видео)

На встрече с украинскими воинами присутствовал глава ОП Андрей Ермак, который вручил освобожденным из плена золотые звезды Героев Украины.

Related video

3 октября в Турции состоялась встреча освобожденных из российского плена оборонявшихся в "Азовстали" командиров подразделений с их семьями. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, командир полка Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега по такому случаю даже нарушили рекомендации врачей, отведав сала.

Вместе с первой леди Еленой Зеленской он вручил защитникам Мариуполя золотые звезды Героев Украины. Получая медаль, Святослав Паламар подчеркнул, что эта награда — всех воинов и всего украинского народа.

"Я очень горд тем, что я украинец, это самая крутая нация в мире, самая крутая власть и самые крутые военные", — сказал он.

Во время встречи с украинскими командирами созвонился президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что сделает все, чтобы вызволить из российского плена их побратимов и заверил, что Украина обязательно победит в войне.

Напомним, пятерых украинских боевых командиров удалось освободить из российского плена 21 сентября, их передали под личную протекцию турецкого президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, освобожденные командиры не смогут вернуться в Украину до окончания войны, однако им пообещали, что у их семей будет возможность видеться с ними.