У Туреччині командирам з "Азовсталі" влаштували зворушливу зустріч із рідними (фото, відео)

На зустрічі з українськими воїнами був присутній голова ОП Андрій Єрмак, який вручив звільненим із полону золоті зірки Героїв України.

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3 жовтня в Туреччині відбулася зустріч звільнених з російського полону командирів підрозділів, що оборонялися в "Азовсталі", з їхніми сім'ями. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега з такої нагоди навіть порушили рекомендації лікарів, покуштувавши сала.

Разом із першою леді Оленою Зеленською він вручив захисникам Маріуполя золоті зірки Героїв України. Отримуючи медаль, Святослав Паламар наголосив, що ця нагорода — всіх воїнів та всього українського народу.

"Я дуже гордий тим, що я українець, це найкрутіша нація у світі, найкрутіша влада і найкрутіші військові", — сказав він.

Під час зустрічі з українськими командирами зателефонував президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що зробить усе, щоб визволити з російського полону їхніх побратимів та запевнив, що Україна обов'язково переможе у війні.

Нагадаємо, п'ятьох українських бойових командирів вдалося звільнити з російського полону 21 вересня, їх передали під особисту протекцію турецького президента Реджепа Ердогана. За умовами обміну, звільнені командири не зможуть повернутися до України до закінчення війни, проте їм пообіцяли, що їхні родини матимуть можливість бачитися з ними.