Возможно ли наступление мобилизованных россиян на Сумскую область: в ОВА дали ответ

Российских новобранцев обучают и пока неясно, на какое направление их перекинут. В Курской и Брянской областях есть тактические группы, усиленные пограничниками, спецназовцами и бойцами Росгвардии.

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Мобилизованные россияне проходят обучение почти в 120 километрах от границы РФ с Сумской областью. Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ситуация следующая: на территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы с Украиной, действительно находятся российские новобранцы. Они размещаются в учебных центрах", — констатировал он.

Еще неясно, на какое направление их перекинет российское командование, уточнил Живицкий.

"Будет ли это Сумщина? Не факт", — заметил глава ОВА.

По информации Живицкого, ударных группировок или дополнительного скопления российских оккупантов у границ Сумской области пока нет.

О переброске мобилизованных россиян на Сумское направление говорил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. По его данным, в Курской и Брянской областях России есть батальоны тактических групп, усиленные пограничниками, спецназовцами и бойцами Росгвардии.

Их пригнали для ведения разведки и обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, уточнил Наев.

Обстрелы Сумской области — ситуация в регионе

Российские захватчики 3 октября обстреляли приграничные районы Сумской области с территории РФ. Украинские пограничники сообщили, что под огонь ствольной артиллерии попала Великописаревская община.

Живицкий в этот день рассказал, что ВС РФ дважды обстреляли приграничные районы в Ахтырском районе области.

За целый день на территории общины разорвалось около десятка вражеских снарядов. Обстрелы вели из российского населенного пункта Козинка, в результате было повреждено фермерское хозяйство одного из населенных пунктов. Жертв и пострадавших не было.

Напомним, что утром 9 сентября самолет ВС РФ нанес удар по больнице Великописаревской громады Сумской области. Из-за этой атаки пострадали минимум 7 человек.

Российские оккупанты 17 августа 15 раз обстреливали Сумскую область, в этот день было 176 "прилетов".