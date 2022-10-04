Чи можливий наступ мобілізованих росіян на Сумську область: в ОВА дали відповідь

Російських новобранців навчають і поки що неясно, на який напрямок їх перекинуть. У Курській та Брянській областях є тактичні групи, посилені прикордонниками, спецназівцями та бійцями Росгвардії.

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Мобілізовані росіяни проходять навчання майже за 120 кілометрів від кордону РФ із Сумською областю. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону з Україною, справді знаходяться російські новобранці. Вони розміщуються у навчальних центрах", — констатував він.

Ще невідомо, на який напрямок їх перекине російське командування, уточнив Живицький.

"Чи це буде Сумщина? Не факт", — зауважив глава ОВА.

За інформацією Живицького, ударних угруповань або додаткового скупчення російських окупантів біля Сумської області поки немає.

Про перекидання мобілізованих росіян на Сумський напрямок говорив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. За його даними, у Курській та Брянській областях Росії є батальйони тактичних груп, посилені прикордонниками, спецназівцями та бійцями Росгвардії.

Їх пригнали для ведення розвідки та обстрілів території України із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, уточнив Наєв.

Обстріл Сумської області — ситуація в регіоні

Російські загарбники обстріляли 3 жовтня прикордонні райони Сумської області з території РФ. Українські прикордонники повідомили, що під вогонь ствольної артилерії потрапила Великописарівська громада.

Живицький у цей день розповів, що ЗС РФ двічі обстріляли прикордонні райони в Охтирському районі області.

За цілий день біля громади розірвалося близько десятка ворожих снарядів. Обстріли вели з російського населеного пункту Козинка, внаслідок чого було пошкоджено фермерське господарство одного з населених пунктів. Жертв та постраждалих не було.

Нагадаємо, що вранці 9 вересня літак ЗС РФ завдав удару по лікарні Великописарівської громади Сумської області. Через цю атаку постраждали щонайменше 7 людей.

Російські окупанти 17 серпня 15 разів обстрілювали Сумську область, цього дня було 176 "прильотів".