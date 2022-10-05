В Британии началась подготовка украинских сержантов, – Генштаб (фото)

После обучения, военные будут назначены командирами подразделений в украинской армии.

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В Великобритании началась подготовка сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Соединенное Королевство расширяет программу подготовки украинских военных. Ранее военнослужащие получали только базовую общевойсковую подготовку. Теперь инструкторы британской армии обучат украинских сержантов.

[ + – ] Соединенное Королевство расширяет программу подготовки украинских военных

Обучение предусматривает занятия по:

лидерству

психологической подготовки

методологической подготовки

огневой подготовки

технической и тактической подготовки

Кроме этого военные получат знания в области международного права. После успешного обучения сержанты займут должности командиров отделений в различных родах войск Вооруженных сил.

[ + – ] Военные получат знания в области международного права

Отмечается, что все обучение бойцы проходят с привлечением западной техники и вооружения. Инструктажи происходят на территории Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, в 2023 году Великобритания планирует передать Украине не менее 2,3 млрд фунтов в качестве военной помощи.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинские военные проходят обучение на ЗРК NASAMS и IRIS-T.