В Британии началась подготовка украинских сержантов, – Генштаб (фото)
После обучения, военные будут назначены командирами подразделений в украинской армии.
В Великобритании началась подготовка сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб.
Соединенное Королевство расширяет программу подготовки украинских военных. Ранее военнослужащие получали только базовую общевойсковую подготовку. Теперь инструкторы британской армии обучат украинских сержантов.
Обучение предусматривает занятия по:
- лидерству
- психологической подготовки
- методологической подготовки
- огневой подготовки
- технической и тактической подготовки
Кроме этого военные получат знания в области международного права. После успешного обучения сержанты займут должности командиров отделений в различных родах войск Вооруженных сил.
Отмечается, что все обучение бойцы проходят с привлечением западной техники и вооружения. Инструктажи происходят на территории Великобритании и Северной Ирландии.
Напомним, в 2023 году Великобритания планирует передать Украине не менее 2,3 млрд фунтов в качестве военной помощи.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что украинские военные проходят обучение на ЗРК NASAMS и IRIS-T.