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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Британії розпочалася підготовка українських сержантів, – Генштаб (фото)

інструктаж у британії

Після навчання військових призначать командирами підрозділів в українській армії.

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У Великій Британії розпочалася підготовка сержантського складу з урахуванням бойового досвіду ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Сполучене Королівство розширює програму підготовки українських військових. Раніше військовослужбовці отримували лише базову загальновійськову підготовку. Тепер інструктори британської армії навчать українських сержантів.

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Сполучене Королівство розширює програму підготовки українських військових

Навчання передбачає заняття з:

  • лідерства
  • психологічної підготовки
  • методологічної підготовки
  • вогневої підготовки
  • технічної та тактичної підготовки

Крім цього військові здобудуть знання у галузі міжнародного права. Після успішного навчання сержанти обіймуть посади командирів відділень у різних родах військ Збройних сил.

британці тренують сержантів зсу Fullscreen
Військові отримають знання у галузі міжнародного права

Зазначається, що все навчання бійці проходять із залученням західної техніки та озброєння. Інструктажі відбуваються на території Великої Британії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, у 2023 році Великобританія планує передати Україні не менше 2,3 млрд фунтів як військову допомогу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що українські військові проходять навчання на ЗРК NASAMS та IRIS-T.