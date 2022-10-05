У Британії розпочалася підготовка українських сержантів, – Генштаб (фото)
Після навчання військових призначать командирами підрозділів в українській армії.
У Великій Британії розпочалася підготовка сержантського складу з урахуванням бойового досвіду ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб.
Сполучене Королівство розширює програму підготовки українських військових. Раніше військовослужбовці отримували лише базову загальновійськову підготовку. Тепер інструктори британської армії навчать українських сержантів.
Навчання передбачає заняття з:
- лідерства
- психологічної підготовки
- методологічної підготовки
- вогневої підготовки
- технічної та тактичної підготовки
Крім цього військові здобудуть знання у галузі міжнародного права. Після успішного навчання сержанти обіймуть посади командирів відділень у різних родах військ Збройних сил.
Зазначається, що все навчання бійці проходять із залученням західної техніки та озброєння. Інструктажі відбуваються на території Великої Британії та Північної Ірландії.
Нагадаємо, у 2023 році Великобританія планує передати Україні не менше 2,3 млрд фунтів як військову допомогу.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що українські військові проходять навчання на ЗРК NASAMS та IRIS-T.