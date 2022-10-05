У Британії розпочалася підготовка українських сержантів, – Генштаб (фото)

Після навчання військових призначать командирами підрозділів в українській армії.

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У Великій Британії розпочалася підготовка сержантського складу з урахуванням бойового досвіду ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Сполучене Королівство розширює програму підготовки українських військових. Раніше військовослужбовці отримували лише базову загальновійськову підготовку. Тепер інструктори британської армії навчать українських сержантів.

[ + – ] Сполучене Королівство розширює програму підготовки українських військових

Навчання передбачає заняття з:

лідерства

психологічної підготовки

методологічної підготовки

вогневої підготовки

технічної та тактичної підготовки

Крім цього військові здобудуть знання у галузі міжнародного права. Після успішного навчання сержанти обіймуть посади командирів відділень у різних родах військ Збройних сил.

[ + – ] Військові отримають знання у галузі міжнародного права

Зазначається, що все навчання бійці проходять із залученням західної техніки та озброєння. Інструктажі відбуваються на території Великої Британії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, у 2023 році Великобританія планує передати Україні не менше 2,3 млрд фунтів як військову допомогу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що українські військові проходять навчання на ЗРК NASAMS та IRIS-T.