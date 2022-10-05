"Пытались разорвать историю": Путин снова обвинил Украину и Запад в начале войны (видео)

Среди причин нападения на Украину Путин назвал факельные шествия в украинских городах и выбор властями национальных героев.

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Президент России Владимир Путин обвинил в начале войны в Украине страны Запада и сам Киев — по его словам, российскую агрессию спровоцировало "возвеличивание неонацизма" на территории украинского государства. Об этом российский лидер заявил в среду, 5 октября, в ходе выступления на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", передает РИА Новости.

"Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части", — заявил Путин.

При этом глава Кремля отметил, что сегодняшней войны можно было бы избежать, если бы у Запада и Украины не было бы желания "возродить неонацизм на наших исторических территориях".

По словам президента РФ, Украина — единственная страна в мире, руководство которой ставят идеологов нацизма "в разряд национальных героев".

"В случае с Украиной их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов", — добавил Путин.

Помимо этого глава государства-агрессора заявил, что его "удивили" результаты фейковых референдумов, проведенных Кремлем на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Меня результаты референдума, откровенно говоря, самого не только порадовали, но и удивили… Такой результат не было никакого желания подправлять, добавлять… Я для себя решил, будет так, как люди захотят", — заверил Путин.

На момент публикации материала власти Украины на высказывания Путина не отреагировали.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия якобы вынуждена была начать полномасштабную войну против Украины для "защиты Донбасса".

Ранее Фокус писал о том, что в Кремле не знают, в каких границах в состав России "вошли" аннексированные Херсонская и Запорожская области Украины.