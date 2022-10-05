"Намагалися розірвати історію": Путін знову звинуватив Україну та Захід у початку війни (відео)

Серед причин нападу на Україну Путін назвав смолоскипні ходи в українських містах та вибір владою національних героїв.

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Президент Росії Володимир Путін звинуватив у початку війни в Україні країни Заходу та сам Київ — за його словами, російську агресію спровокувало "звеличення неонацизму" на території української держави. Про це російський лідер заявив у середу, 5 жовтня, під час виступу на зустрічі з лауреатами та фіналістами конкурсу "Учитель року", передає РИА Новости.

"Можливо, і не було б ось цього сьогоднішнього конфлікту, якби не було спроб деяких сил у самій Україні та на Заході підправити історію та розірвати цю історію на частини", — заявив Путін.

При цьому глава Кремля зазначив, що сьогоднішньої війни можна було б уникнути, якби Захід і Україна не мали бажання "відродити неонацизм на наших історичних територіях".

За словами президента РФ, Україна — єдина країна у світі, керівництво якої ставить ідеологів нацизму "в розряд національних героїв".

"У випадку з Україною їх звеличують, піднімають на п'єдестал, їм дозволяють проводити багатотисячні смолоскипні ходи в центрі найбільших міст", — додав Путін.

Крім цього, глава держави-агресора заявив, що його "здивували" результати фейкових референдумів, проведених Кремлем на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

"Мене результати референдуму, відверто кажучи, самого не тільки порадували, а й здивували... Такого результату не було жодного бажання підправляти, додавати... Я для себе вирішив, буде так, як люди захочуть", — запевнив Путін.

На момент публікації матеріалу влада України на висловлювання Путіна не відреагувала.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росія нібито змушена була розпочати повномасштабну війну проти України для "захисту Донбасу".

Раніше Фокус писав про те, що у Кремлі не знають, у яких межах до складу Росії "увійшли" анексовані Херсонська та Запорізька області України.