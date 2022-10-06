ВВС Украины сбили второй иранский ударный БПЛА Mohajer-6

Средства ПВО сбили три беспилотника над Николаевской областью. Два других — дроны-камикадзе Shahed-136.

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Украинские силы и средства противовоздушной обороны сбили три иранских БПЛА — два Shahed-136 и один Mohajer-6. Об этом сообщает Командование воздушных сил Украины.

Утром 6 октября в промежутке между 9 и 11:30 утра были сбиты три иранских беспилотника, которые стоят на вооружении ВС РФ. Их уничтожили в Николаевской области на подлете со стороны моря. Были сбиты два Дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6.

Добавим, Mohajer-6 — это иранских беспилотник, созданный для выполнения задач разведки, наблюдения, захвата целей и ударов по целям. Размах крыльев у БПЛА составляет 10 метров, а его длина — 5,67 метра. Максимальный взлетный вес Mohajer-6 составляет 600 кг, а максимальная полезная нагрузка 100 кг. Дальность полета составляет 200 км.

Shahed-136 — это дрон-камикадзе, который производится в Иране. Его передали ВС РФ летом. Боевая часть барражирующего снаряда составляет 50 кг. Беспилотник достаточно громко гудит и летит на скорости около 180 км/ч.

Напомним, ВСУ отремонтировали сбитый иранский БПЛА Mohajer-6. Беспилотник теперь будет служить для украинской армии. Впервые ВСУ сбили иранский Mohajer-6 23 сентября.