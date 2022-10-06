ВПС України збили другий іранський ударний БПЛА Mohajer-6

Засоби ППО збили три безпілотники над Миколаївською областю. Два інші — дрони-камікадзе Shahed-136.

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Українські сили та засоби протиповітряної оборони збили три іранські БПЛА — два Shahed-136 та один Mohajer-6. Про це повідомляє Командування повітряних сил України.

Вранці 6 жовтня в проміжку між 09:00 і 11:30 ранку було збито три іранські безпілотники, які стоять на озброєнні ЗС РФ. Їх знищили в Миколаївській області на підльоті з боку моря. Було збито два Дрона-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6.

Додамо, Mohajer-6 — це іранський безпілотник, створений для виконання завдань розвідки, спостереження, захоплення цілей та ударів по цілях. Розмах крил у БПЛА становить 10 метрів, а його довжина — 5,67 метрів. Максимальна злітна вага Mohajer-6 складає 600 кг, а максимальне корисне навантаження 100 кг. Дальність польоту складає 200 км.

Shahed-136 — це дрон-камікадзе, який виробляється в Ірані. Його передали ЗС РФ улітку. Бойова частина баражувального снаряда становить 50 кг. Безпілотник досить голосно гуде та летить на швидкості приблизно 180 км/год.

Нагадаємо, ЗСУ відремонтували збитий іранський БПЛА Mohajer-6. Безпілотник тепер служитиме для української армії. Уперше ЗСУ збили іранський Mohajer-6 23 вересня.