Тайвань будет считать нападением Китая заход их самолетов в воздушное пространство

В сентябри Китай впервые зашел в зону распознавания ПВО острова ударным беспилотников. Это вынуждает командование Тайвани усиливать свои позиции.

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Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что Тайбэй изменил красные линии, которые будут считаться нападением Китая на остров. Об этом сообщает CNN.

Китайские беспилотники и истребители регулярно вторгаются в зону распознавания Тайваньского ПВО. После первого применения БПЛА в Тайвани приняли решение, что теперь красной линией будет заход любого воздушного объекта как первый удар Китая.

"Раньше мы говорили, что не нанесем удар первыми, а это означало, что мы не нанесем первый удар без того, чтобы (Китай) первым выпустил артиллерийские снаряды или ракеты. Сейчас определение явно изменилось, поскольку Китай использовал такие средства, как беспилотники. Поэтому мы приспособились и будем рассматривать любое пересечение воздушными объектами (в территориальное воздушное пространство Тайваня) как первый удар", — заявил Го-чэн.

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявляла ранее, что они не дадут повода Китаю начать войну против острова, однако это не значит, что они не будут противодействовать этому. Поэтому в случае нарушения их, будут приниматься определенные контрмеры.

Отмечается, что после визита Нэнси Пелоси на остров, Китай усилил свои военные маневры в районе острова. Си Цзиньпинь отказывается исключать силовой сценарий возвращения острова под свой контроль.

Напомним, 19 сентября в зону распознавания ПВО Тайваня впервые вошел китайский ударный дрон CH-4.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что они вмешаются, если Китай вторгнется на Тайвань. Одна это произойдет только в случае беспрецедентного нападения.