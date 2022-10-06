Тайвань вважатиме нападом захід літаків Китаю у повітряний простір

У вересні Китай вперше зайшов у зону розпізнавання ППО острова ударним безпілотником. Це змушує командування Тайваню посилювати свої позиції.

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Міністр оборони Тайваню Чіу Гочен заявив, що Тайбей змінив червоні лінії, які будуть вважатися нападом Китаю на острів. Про це повідомляє CNN.

Китайські безпілотники та винищувачі регулярно заходять у зону розпізнавання Тайванського ППО. Після першого застосування БПЛА у Тайвані ухвалили рішення, що тепер червоною лінією буде захід будь-якого повітряного об'єкту як перший удар Китаю.

"Раніше ми говорили, що не завдамо удару першими, а це означало, що ми не завдамо першого удару без того, щоб (Китай) першим випустив артилерійські снаряди або ракети. Зараз визначення явно змінилося, оскільки Китай використовував такі засоби, як безпілотники. Тому ми пристосувалися і розглядатимемо будь-який перетин повітряними об'єктами (у територіальний повітряний простір Тайваню) як перший удар", — заявив Го-чен.

Президент Тайваню Цай Інвень заявляла раніше, що вони не дадуть приводу Китаю розпочати війну проти острова, проте це не означає, що вони не протидіятимуть цьому. Тому в разі їх порушення, прийматимуть певні контрзаходи.

Зазначається, що після візиту Ненсі Пелосі на острів, Китай посилив свої військові маневри в районі острова. Сі Цзіньпін відмовляється відкидати силовий сценарій повернення острова під свій контроль.

Нагадаємо, 19 вересня до зони розпізнавання ППО Тайваню вперше увійшов китайський ударний дрон CH-4.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що вони втрутяться, якщо Китай вторгнеться у Тайвань. Однак, це станеться лише у разі безпрецедентного нападу.