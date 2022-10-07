Идут путем террора: эксперты ISW рассказали, как россияне используют иранские дроны в Украине

По словам аналитиков, российская армия использует дроны-камикадзе чаще против объектов гражданской инфраструктуры, но это не дает ожидаемого эффекта.

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Применение Россией иранских дронов-камикадзе не дает российской армии того эффекта, на который она рассчитывала. Об этом сказано в новом отчете ISW.

Эксперты сравнили эффект от иранских дронов от перемен на фронте, которые произошли после получения ВСУ американских систем HIMARS. По словам аналитиков, аналогичного "перелома в войне" у россиян не наблюдается.

"Российская армия, похоже, не пытается асимметрично концентрировать удары этих дронов на узловых пунктах вблизи фронта. Они запустили много дронов против гражданских целей в тылу, вероятно, надеясь путем террора добиться нелинейного эффекта. Эти действия успеха не приносят", – отметили в ISW.

Также в отчете говорится, что российские войска, вероятно, занимают оборонительные позиции в Херсонской области после обрушения российской линии фронта в этом регионе. Однако оккупанты наступают в Донецкой области в районе Бахмута.

Кроме того, аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, заставляет местных чиновников России финансировать военные подразделения из региональных бюджетов.

"Кремль все чаще ожидает, что местные администрации будут оплачивать военные действия из собственных бюджетов", — сказано в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что РФ применила против Украины 86 дронов-камикадзе, ВСУ сбила 60%. По словам генерала Алексей Громова, только за один сегодняшний день украинские силы сбили 9 иранских дронов. Для уничтожения Shahed-136 ВСУ используют авиацию, ПВО и стрелковое оружие.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" усиленно вербует наемников за пределами РФ. Источники журналистов сообщили, что наемников заманивают повышенными доходами. В этом принимают участие российские олигархи, которые живут в Европе.

Еще напомним, что эксперты рассказали, как Россия будет воевать с Украиной зимой. По словам журналистов, и ВСУ и ВС РФ могут столкнуться с большими проблемами, когда наступят холода. Однако в украинском Гидрометцентре уже заявили, что зима в этом году в Украине будет теплее нормы.