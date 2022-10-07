Ідуть шляхом терору: експерти ISW розповіли, як росіяни використовують іранські дрони в Україні

За словами аналітиків, російська армія використовує дрони-камікадзе частіше проти об'єктів цивільної інфраструктури, але це не дає очікуваного ефекту.

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Застосування Росією іранських дронів-камікадзе не дає російській армії того ефекту, який вона розраховувала. Про це йдеться в новому звіті ISW.

Експерти порівняли ефект від іранських дронів від змін на фронті, які відбулися після отримання ЗСУ американських систем HIMARS. За словами аналітиків, аналогічного "перелому у війні" у росіян немає.

"Російська армія, схоже, не намагається асиметрично концентрувати удари цих дронів на вузлових пунктах поблизу фронту. Вони запустили багато дронів проти цивільних цілей у тилу, ймовірно, сподіваючись шляхом терору досягти нелінійного ефекту. Ці дії успіху не приносять", — зазначили в ISW.

Також у звіті йдеться про те, що російські війська, ймовірно, займають оборонні позиції в Херсонській області після обвалення російської лінії фронту в цьому регіоні. Проте окупанти наступають на Донеччині в районі Бахмута.

Крім того, аналітики зазначили, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, змушує місцевих чиновників Росії фінансувати військові підрозділи із регіональних бюджетів.

"Кремль все частіше очікує, що місцеві адміністрації оплачуватимуть військові дії із власних бюджетів", — сказано у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ застосувала проти України 86 дронів-камікадзе, ЗСУ збила 60%. За словами генерала Олексія Громова, лише за один сьогоднішній день українські сили збили 9 іранських дронів. Для знищення Shahed-136 ЗСУ використовують авіацію, ППО та стрілецьку зброю.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнер" посилено вербує найманців за межами РФ. Джерела журналістів повідомили, що найманців заманюють підвищеними прибутками. У цьому беруть участь російські олігархи, які мешкають у Європі.

Ще нагадаємо, що експерти розповіли, як Росія воюватиме з Україною взимку. За словами журналістів, і ЗСУ та ЗС РФ можуть зіткнутися з великими проблемами, коли настануть холоди. Однак в українському Гідрометцентрі вже заявили, що зима цього року в Україні буде теплішою за норму.