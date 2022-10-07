Гонка за боеприпасами: как Пакистан поставляет Украине дефицитные снаряды

Британские Королевские ВВС совершили больше 10 авиарейсов на пакистанскую авиабазу, чтобы купить боекомплект для ВСУ. Вероятно, речь идет о 50 тысячах снарядов.

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В российско-украинской войне артиллерия стала доминантным оружием, которое требует тысячи снарядов каждый день. Украина смогла найти поставщика в Пакистане. Об этом сообщает The War Zone.

С такой интенсивной войной запасы советских снарядов очень быстро начали истощаться не только на украинских складах, но и у США и в европейских странах. Поэтому Пакистан стал важным мостом для поставок советских снарядов. Был установлен воздушный мост между Пакистаном и одной из стран, куда могут летать самолеты.

OSINT-аналитики начиная с августа заметили, что самолет Королевских ВВС Великобритании C-17 выполнял почти ежедневные авиарейсы из Румынии или Кипра на пакистанскую авиабазу Нур Хан. В течении 15 дней самолет совершил 12 перелетов, что могло стать показателем того, что обещанные Британией 50 тыс. советских снарядов будут доставлены.

[ + – ] Рейсы британских ВВС в Пакистан

Официально никто не сообщал цели полетов. Однако косвенно говорит о том, что самолеты летали за снарядами говорят ряд публикаций в сети, на которых были запечатлены пакистанские 122-мм снаряды. Вероятно, пакистанские поставки помогли сократить разрыв между большим количеством западных артсистем и меньшим использованием советских.

[ + – ] Характеристики пакистанского 122-мм боеприпаса

По данным французских СМИ, между Соединенными Штатами и Пакистаном могло быть достигнуто трехстороннее соглашение о продаже боеприпасов Соединенному Королевству в обмен на выдачу кредита МВФ в размере 1,2 миллиарда долларов США, ожидающего рассмотрения. Также Штаты рассматривают продажу пакета модернизации для истребителей F-16.

Напомним, в СМИ писали, что Пакистан может получить китайские гиперзвуковые ракеты в ответ на закупку С-400 в Индии. Это позволит нивелировать наличие российских средств ПВО.

6 октября Генштаб докладывал, что Беларусь поставила РФ более 10 тысяч тонн боеприпасов. Их отправят на Донецкое и Херсонской направления.