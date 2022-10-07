Перегони за боєприпасами: як Пакистан постачає Україні дефіцитні снаряди
Британські Королівські ВПС здійснили понад 10 авіарейсів на пакистанську авіабазу, щоб купити боєкомплект для ЗСУ. Ймовірно, йдеться про 50 тисяч снарядів.
У російсько-українській війні артилерія стала домінантною зброєю, яка потребує тисячі снарядів щодня. Україна змогла знайти постачальника в Пакистані. Про це повідомляє The War Zone.
З такою інтенсивною війною запаси радянських снарядів дуже швидко почали виснажуватися не лише на українських складах, а й у США та європейських країнах. Тому Пакистан став важливим мостом для постачання радянських снарядів. Встановлено повітряний міст між Пакистаном та однією з країн, куди можуть літати літаки.
OSINT-аналітики, починаючи з серпня, помітили, що літак Королівських ВПС Великобританії C-17 виконував майже щоденні авіарейси з Румунії або Кіпру на пакистанську авіабазу Нур Хан. Протягом 15 днів літак здійснив 12 перельотів, що могло стати показником того, що обіцяні Британією 50 тис. радянських снарядів доставлять.
Офіційно ніхто не повідомляв мети польотів. Однак непрямо говорять про те, що літаки літали за снарядами, каже низка публікацій у мережі, на яких зафіксовані пакистанські 122-мм снаряди. Ймовірно, пакистанські постачання допомогли скоротити розрив між великою кількістю західних артсистем та меншим використанням радянських.
За даними французьких ЗМІ, між Сполученими Штатами та Пакистаном могли досягнути тристоронньої угоди про продаж боєприпасів Сполученому Королівству в обмін на видачу кредиту МВФ у розмірі 1,2 мільярда доларів США, який очікує на розгляд. Також Штати розглядають продаж пакета модернізації для винищувачів F-16.
Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Пакистан може отримати китайські гіперзвукові ракети у відповідь на закупівлю С-400 в Індії. Це дозволить нівелювати наявність російських засобів ППО.
6 жовтня Генштаб доповідав, що Білорусь поставила РФ понад десять тисяч тонн боєприпасів. Їх відправлять на Донецький та Херсонський напрями.