Перегони за боєприпасами: як Пакистан постачає Україні дефіцитні снаряди

Британські Королівські ВПС здійснили понад 10 авіарейсів на пакистанську авіабазу, щоб купити боєкомплект для ЗСУ. Ймовірно, йдеться про 50 тисяч снарядів.

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У російсько-українській війні артилерія стала домінантною зброєю, яка потребує тисячі снарядів щодня. Україна змогла знайти постачальника в Пакистані. Про це повідомляє The War Zone.

З такою інтенсивною війною запаси радянських снарядів дуже швидко почали виснажуватися не лише на українських складах, а й у США та європейських країнах. Тому Пакистан став важливим мостом для постачання радянських снарядів. Встановлено повітряний міст між Пакистаном та однією з країн, куди можуть літати літаки.

OSINT-аналітики, починаючи з серпня, помітили, що літак Королівських ВПС Великобританії C-17 виконував майже щоденні авіарейси з Румунії або Кіпру на пакистанську авіабазу Нур Хан. Протягом 15 днів літак здійснив 12 перельотів, що могло стати показником того, що обіцяні Британією 50 тис. радянських снарядів доставлять.

[ + – ] Рейси британських ВПС до Пакистану

Офіційно ніхто не повідомляв мети польотів. Однак непрямо говорять про те, що літаки літали за снарядами, каже низка публікацій у мережі, на яких зафіксовані пакистанські 122-мм снаряди. Ймовірно, пакистанські постачання допомогли скоротити розрив між великою кількістю західних артсистем та меншим використанням радянських.

[ + – ] Характеристики пакистанського 122-мм боєприпасу

За даними французьких ЗМІ, між Сполученими Штатами та Пакистаном могли досягнути тристоронньої угоди про продаж боєприпасів Сполученому Королівству в обмін на видачу кредиту МВФ у розмірі 1,2 мільярда доларів США, який очікує на розгляд. Також Штати розглядають продаж пакета модернізації для винищувачів F-16.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Пакистан може отримати китайські гіперзвукові ракети у відповідь на закупівлю С-400 в Індії. Це дозволить нівелювати наявність російських засобів ППО.

6 жовтня Генштаб доповідав, що Білорусь поставила РФ понад десять тисяч тонн боєприпасів. Їх відправлять на Донецький та Херсонський напрями.