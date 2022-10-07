Японская территория: Рада признала Курильские острова оккупированными Россией

Нардепы призвали международное сообщество и организации приложить усилия для оформления международного статуса японских территорий. Курильские острова были оккупированы СССР после Второй мировой войны.

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Верховная Рада Украины заявила о поддержке Японии в вопросе Северных территорий страны. Курильские острова теперь признаются оккупированными Россией. Об этом сообщается на сайте парламента.

Народные депутаты поддержали постановление об "Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу относительно Северных территорий Японий" под номером 8108. За принятие постановления проголосовало 287 нардепов.

Украинский парламент выражает поддержку позиции Японии в отношении северных территорий, а также признает, что они находятся под российской оккупацией. Поэтому Верховная Рада призывает международное сообщество продолжить предпринимать все усилия для оформления статуса японских территорий.

Постановлением парламентарий обращаются к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ и парламентам других стран для последовательной поддержки действия по урегулирования статуса Северных территорий Японии. Обращение нардепов вступает в силу со дня его принятия.

Что известно о конфликте между РФ и Японией по Курильским островам?

После завершения Второй мировой войны Советский Союз присоединил в свой состав японские Курильские острова. Они входят в состав Сахалинской области. Япония не согласна с захватом ее островов и считает эти территории оккупированными. Архипелаг Курильских островов состоит из 56 остров. Их общая площадь составляет 10,5 тыс. квадратных километров.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Япония ввела санкции как и страны Запада. Однако премьер-министр Фумио Кисида попутно заявил, что Курильские острова — это исконно японские территории. В ответ на санкции РФ ввела запрет японским рыбакам ловить рыбу возле Курильских островов.

Напомним, 3 октября Япония предложила РФ заключить мирный договор по Курилам, но в Кремле отказали. Японию назвали недружественной страной, поэтому никакие переговоры с ними невозможны.