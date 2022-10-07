Японська територія: Рада визнала Курильські острови окупованими Росією

Нардепи закликали міжнародне співтовариство й організації докласти зусилля для оформлення міжнародного статусу японських територій. Курильські острови були окуповані СРСР після Другої світової війни.

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Верховна Рада України заявила про підтримку Японії щодо Північних територій країни. Курильські острови тепер визнаються окупованими Росією. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Народні депутати підтримали постанову про "Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії" за номером 8108. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Український парламент висловлює підтримку позиції Японії щодо північних територій, а також визнає, що вони перебувають під російською окупацією. Тому Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжувати докладати всіх зусиль для оформлення статусу японських територій.

Постановою парламентарій звертаються до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та парламентів інших країн для послідовної підтримки дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії. Звернення нардепів набирає чинності з дня його ухвалення.

Що відомо про конфлікт між РФ і Японією на Курильських островах?

Після завершення Другої світової війни Радянський Союз приєднав до свого складу японські Курильські острови. Вони входять до складу Сахалінської області. Японія не погоджується із захопленням її островів і вважає ці території окупованими. Архіпелаг Курильських островів складається з 56 островів. Їх загальна площа становить 10,5 тис. квадратних кілометрів.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ до України. Японія запровадила санкції як країни Заходу. Однак прем'єр-міністр Фуміо Кісіда принагідно заявив, що Курильські острови — це споконвічно японські території. У відповідь на санкції РФ ввела заборону японським рибалкам ловити рибу біля Курильських островів.

Нагадаємо, 3 жовтня Японія запропонувала РФ укласти мирний договір щодо Курил, але в Кремлі відмовили. Японію назвали недружньою країною, тож жодні переговори з ними неможливі.