Паника в Крыму: "власти" ограничили продажу товаров, все поезда отменены, на АЗС очереди
После взрыва на Крымском мосту оккупанты решили не продавать жителям больше трех килограммов гречки в одни руки, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".
После взрыва на Крымском мосту, произошедшего сегодня утром, оккупационная администрация полуострова приняла решение ограничить продажу товаров первой необходимости во "избежание искусственного ажиотажа". Об этом в субботу, 8 октября, пишет издание РБК со ссылкой на "Министерство промышленной политики Крыма".
"В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы в Крыму ограничивается: в одни руки до 3-х кг", — приводят журналисты заявление "ведомства".
Тем временем в оккупационной администрации Крыма уверяют, что существующих запасов товаров первой необходимости на полуострове хватит на срок до 55 суток, а причин для повышенного спроса якобы нет.
После публикации этого сообщения "советник главы Крыма" Олег Крючков заверил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, пообещав дать разъяснения на этот счет позже.
Тем временем "Российские железные дороги" (РЖД) объявили об остановке железнодорожного сообщения между временно оккупированным Крымом и Россией — все поезда на полуостров отменены, также прекращена продажа билетов на это направление.
В свою очередь российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что на автозаправках в Крыму образовались большие очереди. Российские власти уже начали работу по подвозу топлива на полуостров и заверяют, что Крым "полностью обеспечен" бензином и дизельным топливом, а запасов хватит по меньшей мере на 15 дней.
Напомним, сегодня утром в России сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе.
Из-за инцидента движение по мосту было прекращено, из-за чего оккупационные власти были вынуждены обеспечить паромную переправу в регионе.
В Офисе президента назвали взрыв на Крымском мосту началом деоккупации региона.