Паніка в Криму: "влада" обмежила продаж товарів, усі потяги скасовано, на АЗС черги

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям більше трьох кілограмів гречки в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

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Після вибуху на Кримському мосту, що стався сьогодні вранці, окупаційна адміністрація півострова вирішила обмежити продаж товарів першої необхідності, щоб "уникнути штучного ажіотажу". Про це в суботу, 8 жовтня, пише видання РБК з посиланням на "Міністерство промислової політики Криму".

"З метою запобігання штучному ажіотажу відпуск товарів бакалійної групи в Криму обмежується: в одні руки до 3-х кг", — наводять журналісти заяву "відомства".

Тим часом в окупаційній адміністрації Криму запевняють, що запасів товарів першої необхідності на півострові вистачить терміном до 55 діб, а причин для підвищеного попиту нібито немає.

Після публікації цього повідомлення "радник голови Криму" Олег Крючков запевнив, що інформація про обмеження продажу товарів у Криму не відповідає дійсності, пообіцявши дати роз'яснення щодо цього пізніше.

Тим часом "Российские железные дороги" (РЖД) оголосили про зупинення залізничного сполучення між тимчасово окупованим Кримом і Росією — всі потяги на півострів скасовано, також припинено продаж квитків на цей напрямок.

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Зі свого боку російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що на автозаправках у Криму утворилися великі черги. Російська влада вже розпочала роботу з підвезення палива на півострів і запевняє, що Крим "повністю забезпечений" бензином і дизельним паливом, а запасів вистачить щонайменше на 15 днів.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі.

Через інцидент рух по мосту було припинено, через що окупаційна влада була змушена забезпечити поромну переправу в регіоні.

В Офісі президента назвали вибух на Кримському мосту початком деокупації регіону.