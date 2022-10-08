При взрыве на Крымском мосту погибли три человека, — СК РФ

Жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с эпицентром взрыва. Тела двух погибших уже достали из воды.

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При взрыве на Крымском мосту 8 октября погибли как минимум три человека. Об этом Следственный комитет России написал на официальном сайте.

По предварительной информации российских правоохранителей, жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, который проезжал по мосту и оказался поблизости от грузовика — по предварительной версии, намеренно взорванного неизвестным пока лицом на автомобильной части Крымского моста. Россияне обнаружили в воде тела погибших мужчины и женщины, сейчас следователи устанавливают их личности.

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Россияне не могут понять, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост

Еще одним погибшим стал водитель грузового автомобиля. Правоохранители установили данные о транспортном средстве, его собственником оказался житель Краснодарского края (Россия). Силовики направились по месту жительства владельца, а также изучают маршрут движения автомобиля и связанную с ним документацию.

Ведомство открыло уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил туда следователей, криминалистов и сотрудников Судебно-экспертного центра.

8 октября взрыв вызвал пожар на Крымском мосту. Российские источники утверждают, что загорелись семь топливных цистерн, следовавших в железнодорожном составе из России в Крым. Кроме того, обвалились несколько пролетов железнодорожного полотна, поэтому движение по мосту перекрыли. Оккупационные власти Крыма обвиняют украинскую сторону в диверсии.

Сейчас российские спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост. Инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, которые должны выявлять подозрительные грузы, не среагировали, а инспекторы ГИБДД пропустили автомобиль.

Президент РФ Владимир Путин созвал специальную комиссию после взрыва на Крымском мосту. Он поручил профильным министерствам и силовым структурам разобраться в произошедшем.