Під час вибуху на Кримському мосту загинуло троє людей, — СК РФ

Жертвами стали пасажири легкового автомобіля, який опинився поряд з епіцентром вибуху. Тіла двох загиблих уже дістали з води.

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Під час вибуху на Кримському мосту 8 жовтня загинули щонайменше троє людей. Про це Слідчий комітет Росії написав на офіційному сайті.

За попередньою інформацією російських правоохоронців, жертвами стали пасажири легкового автомобіля, який проїжджав по мосту й опинився поблизу вантажівки — за попередньою версією, навмисно підірваною не відомою поки що особою на автомобільній частині Кримського мосту. Росіяни помітили у воді тіла загиблих чоловіка та жінки, зараз слідчі встановлюють їхні особистості.

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Росіяни не можуть зрозуміти, як вантажівка з вибухівкою заїхала на Кримський міст

Ще одним загиблим став водій вантажного автомобіля. Правоохоронці встановили дані про транспортний засіб, його власником виявився мешканець Краснодарського краю (Росія). Силовики вирушили на місце проживання власника, а також вивчають маршрут руху автомобіля і пов'язану з ним документацію.

Відомство порушило кримінальну справу за фактом вибуху на Кримському мосту. Голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін відправив туди слідчих, криміналістів і співробітників Судово-експертного центру.

8 жовтня вибух викликав пожежу на Кримському мості. Російські джерела стверджують, що спалахнули сім паливних цистерн, які прямували в залізничному складі з Росії в Крим. Крім того, обвалилися кілька прольотів залізничного полотна, тож рух по мосту перекрили. Окупаційна влада Криму звинувачує українську сторону в диверсії.

Наразі російські спецслужби з'ясовують, як вантажівка з вибухівкою заїхала на Кримський міст. Інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035, які мають виявляти підозрілі вантажі, не зреагували, а інспектори ДІБДД пропустили автомобіль.

Президент РФ Володимир Путін скликав спеціальну комісію після вибуху на Кримському мосту. Він доручив профільним міністерствам і силовим структурам розібратися у події.