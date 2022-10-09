РФ продолжает терять самолеты: армия оккупантов лишилась Су-24 под Ростовом (фото)

Самолет рухнул на землю во время учебно-тренировочного полета. Командование назвало причиной аварии техническую неисправность.

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На территории граничащей с Украиной Ростовской области РФ 9 октября рухнул российский бомбардировщик Су-24. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что экипаж самолета выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность Су-24, который упал в поле во время захода на посадку. Экипажу удалось катапультироваться.

Напомним, 1 октября в Крыму на авиабазе Бельбек произошел взрыв: самолет выкатился за взлетную полосу и взорвался.

Позже выяснилось, что, вероятнее всего, оккупанты лишились самолета МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.. Авария произошла во время взлета, ее причиной назвали техническую неисправность. Штурман, который по инструкции должен покидать воздушное судно первым, смог катапультироваться и выжить, второй летчик погиб.

Ранее украинская военная разведка сообщала, что Россия начала выводить авиацию из Крыма, чтобы избежать новых ударов ВСУ.