РФ продовжує втрачати літаки: армія окупантів втратила Су-24 під Ростовом (фото)

Літак звалився на землю під час навчально-тренувального польоту. Командування назвало причиною аварії технічну несправність.

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На території Ростовської області РФ, що межує з Україною, 9 жовтня обвалився російський бомбардувальник Су-24. У пресслужбі Південного військового округу заявили, що екіпаж літака виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту.

За попередніми даними, причиною інциденту стала технічна несправність Су-24, який упав у поле під час заходу на посадку. Екіпажу вдалося катапультуватись.

Нагадаємо, 1 жовтня в Криму на авіабазі Бельбек стався вибух: літак викотився за злітну смугу та вибухнув.

Пізніше з'ясувалося, що, найімовірніше, окупанти втратили літак МіГ-31К з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту. Аварія сталася під час зльоту, її причиною назвали технічну несправність. Штурман, який за інструкцією має залишати повітряне судно першим, зміг катапультуватися та вижити, другий льотчик загинув.

Раніше українська військова розвідка повідомляла, що Росія почала виводити авіацію з Криму, щоб уникнути нових ударів ЗСУ.