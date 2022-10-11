Украинские морпехи против российских десантников: как проходят бои за Костромку

Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия в Херсонской области. На стороне украинских военных логистика, у врага она практически отсутствует благодаря ударам по линиям снабжения.

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Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. Бои за Костромку — это ключевой населенный пункт для дальнейшего продвижения в сторону Борислава. Об этом сообщает Forbes.

От того насколько быстро ВСУ смогут освободить Костромку в Херсонской области, зависит скорость дальнейшего продвижения украинской армии на Херсонском направлении в сторону Берислава. Именно Берислав станет последним населенным пунктом перед полным откатом ВС РФ из правого берега Днепра.

[ + – ] От боев за Костромку зависит все продвижение ВСУ дальше к Бериславу Фото: deepstatemap.live

В боях за Костромку с украинской стороны представлена 35-я бригада морской бригады, а ВС РФ — 76-я гвардейская десантная бригада. Если ВС РФ не смогут удержаться, то для России будет самым безопасным путь отхода через Берислав.

35-я бригада морпехов наступает вдоль Ингульца. Российские позиции отстаивает 76-я бригада ВДВ РФ, которая чуть ли не единственная, которая сохранила свою боеспособность и еще не понесла больших потерь на войне. Как пишет автор, это может быть одним из самых боеспособных подразделений РФ. Хоть оккупантам и удалось приостановить продвижение, они все равно находятся в зоне риска окружения пока вдоль Днепра продвигается другая бригада ВСУ. Российский десант можно будет полностью отрезать от снабжения.

Преимущество в логистике на стороне у ВСУ. Плечо поставок гораздо более короткое, чем у ВС РФ. Так как русские десантники и другие части становятся все более изолированными благодаря ударам украинской армии по мостам, складам и дорогам снабжения. До тех пор пока РФ не отремонтировала Крымский мост, 76-я бригада ВДВ не получит существенного подкрепления. У украинских военных же таких проблем нет.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что ВСУ продолжают освобождать территории на юге Украины. ВС РФ отходят вглубь занятых рубежей.

По состоянию на 7 октября, ВСУ освободили свыше 2,4 тысячи квадратных километров в Херсонской области.