Українські морпіхи проти російських десантників: як проходять бої за Костромку

Бійці ЗСУ продовжують наступальні дії в Херсонській області. На боці українських військових логістика — у ворога вона практично відсутня завдяки ударам по лініях постачання.

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Українські військові продовжують контрнаступальні дії в Херсонській області. Бої за Костромку — це ключовий населений пункт для подальшого просування в бік Берислава. Про це повідомляє Forbes.

Від того, наскільки швидко ЗСУ зможуть звільнити Костромку в Херсонській області, залежить швидкість подальшого просування української армії на Херсонському напрямку в бік Берислава. Саме Берислав стане останнім населеним пунктом перед повним відкотом ЗС РФ із правого берега Дніпра.

[ + – ] Від боїв за Костромку залежить весь поступ ЗСУ далі до Берислава Фото: deepstatemap.live

У боях за Костромку з українського боку представлено 35-ту бригаду морської бригади, а ЗС РФ — 76-ту гвардійську десантну бригаду. Якщо ЗС РФ не зможуть утриматися, то для Росії найбезпечнішим буде шлях відходу через Берислав.

35-а бригада морпіхів наступає вздовж Інгульця. Російські позиції відстоює 76-а бригада ПДВ РФ, яка чи не єдина, що зберегла свою боєздатність і ще не зазнала великих втрат на війні. Як пише автор, це може бути один із найбоєздатніших підрозділів РФ. Хоча окупантам і вдалося призупинити просування, вони все одно перебувають у зоні ризику оточення, поки вздовж Дніпра просувається інша бригада ЗСУ. Російський десант можна повністю відрізати від постачання.

Перевага в логістиці на стороні ЗСУ. Плече постачань набагато коротше, ніж у ЗС РФ, оскільки російські десантники й інші частини стають усе ізольованішими завдяки ударам української армії по мостах, складах і дорогах постачання. Доки РФ не відремонтувала Кримський міст, 76-а бригада ПДВ не отримає суттєвого підкріплення. Українські військові ж таких проблем не мають.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що ЗСУ продовжують звільняти території на півдні України. ЗС РФ відходять углиб зайнятих рубежів.

Станом на 7 жовтня ЗСУ звільнили понад 2,4 тисячі квадратних кілометрів у Херсонській області.