Военные РФ ремонтировали в Крыму танк: он выстрелил в дом и ранил ребенка (видео)

По сведениям журналистов, снаряд пролетел 8 километров и попал в стену дома в Джанкое. В нем была 11-летняя девочка, которая получила рваную рану предплечья.

Related video

В оккупированном Крыму российские военные ремонтировали танк, неожиданно он выстрелил в частный дом, где были люди. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Танк ремонтировали в селе Новостепное Джанкойского района. Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел, объяснили военные.

Снаряд пролетел 8 километров и попал в стену частного дома на улице Садовой в Джанкое. В доме находилась 11-летняя девочка, которая получила рваную рану предплечья.

Ребенка пришлось госпитализировать.

По версии журналистов Telegram-канала Mash, девочка пострадала по другой причине. В дом не попадал снаряд — это ракета взорвалась в небе над Джанкоем.

"Это произошло в районе улицы Садовой, недалеко от восьмой школы. Взрывной волной от разрыва ракеты в доме вынесло стекла, стены тоже рухнули. Осколками ранило ребенка в плечо, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия повреждения получили минимум 2 дома.

Напомним, что недавно произошел взрыв на Крымском мосту, в результате обрушились 2 автомобильных пролета. Российские правоохранители видят в произошедшем диверсию.

В начале октября в центре Севастополя произошел взрыв. Оккупационные власти города назвали произошедшее "хлопком и ударом молнии".

Фокус также писал о серии взрывов на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее "внештатной ситуацией".