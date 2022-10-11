Військові РФ ремонтували в Криму танк: він вистрілив у будинок і поранив дитину (відео)

За даними журналістів, снаряд пролетів 8 кілометрів і потрапив у стіну будинку у Джанкої. У ньому була 11-річна дівчинка, яка отримала рвану рану передпліччя.

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В окупованому Криму російські військові ремонтували танк, зненацька він вистрілив у приватний будинок, де були люди. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Танк ремонтували у селі Новостепове Джанкойського району. Під час ремонтних робіт стався мимовільний постріл, пояснили військові.

Снаряд пролетів 8 кілометрів і потрапив у стіну приватного будинку на вулиці Садовій у Джанкої. У будинку була 11-річна дівчинка, яка отримала рвану рану передпліччя.

Дитину довелося госпіталізувати.

За версією журналістів Telegram-каналу Mash, дівчинка постраждала з іншої причини. У будинок не потрапляв снаряд — це ракета вибухнула над Джанкоєм.

"Це сталося в районі вулиці Садової, неподалік восьмої школи. Вибуховою хвилею від розриву ракети в будинку винесло шибки, стіни теж впали. Осколками поранило дитину в плече", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок пригоди пошкодження отримали щонайменше 2 будинки.

Нагадаємо, що нещодавно стався вибух на Кримському мосту, внаслідок чого обрушилися 2 автомобільні прольоти. Російські правоохоронці бачать у події диверсію.

На початку жовтня у центрі Севастополя стався вибух. Окупаційна влада міста назвала подію "хлопком і ударом блискавки".

Фокус також писав про серію вибухів на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав подію "позаштатною ситуацією".