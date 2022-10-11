В боях за Украину погиб грузин Эдишер Кварацхелия (фото)

Погибший боец защищал Грузию от российского вторжения в 2008 году. Борьба с ВС РФ продолжилась в Украине, где Эдишер воевал с 2014 года.

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Грузинский военнослужащий Эдишер Кварцхелия погиб в боях за Украину. Об этом сообщает "Грузинский легион" в Твиттере.

10 октября погиб боец Эдишер Кварцхелия.

[ + – ] Эдишер Кварацхелия защищал Грузию в 2008 году от российского вторжения

"Он жил и погиб как герой. Покойся с миром, брат. Герои не умирают", — написали в публикации.

По данным грузинского русскоязычного издания "Новости-Грузия", Кварцхелия погиб под Донецком. Он служил в 25-м отдельном мотострелковом батальоне "Киевская Русь". Воевал за Украину в составе ВСУ с 2014 года. Сам он родился в Цаленджихе — это западная Грузия. Принимал участие в отражении российской агрессии в Грузии в 2008 году.

[ + – ] Эдишер Кварацхелия воевал за Украину с 2014 года

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло уже 20 граждан Грузии.

Напомним, в августе СМИ писали, что Минобороны Грузии могло передать России информацию о добровольцах в Украине. Личные дела попали в руки боевикам из "ЛНР".

Ранее грузины на границе жестко встречают россиян с плакатами о том, что российским дезертиром тут не место.