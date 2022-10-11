У бою за Україну загинув грузин Едішер Кварацхелія (фото)

Загиблий боєць захищав Грузію від російського вторгнення у 2008 році. Боротьба з ЗС РФ продовжилася в Україні, де Едішер воював із 2014 року.

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Грузинський військовослужбовець Едішер Кварцхелія загинув у бою за Україну. Про це повідомляє "Грузинський легіон" у Твіттері.

10 жовтня загинув боєць Едішер Кварцхелія.

[ + – ] Едішер Кварацхелія захищав Грузію у 2008 році від російського вторгнення

"Він жив і загинув як герой. Спочивай зі світом, брате. Герої не вмирають", — написали в публікації.

За даними грузинського російськомовного видання "Новини-Грузія", Кварцхелія загинув під Донецьком. Він служив у 25-му окремому мотострілецькому батальйоні "Київська Русь". Воював за Україну у складі ЗСУ з 2014 року. Сам він народився в Цаленджисі – це західна Грузія. Брав участь у відбиванні російської агресії у Грузії у 2008 році.

[ + – ] Едішер Кварацхелія воював за Україну з 2014 року

За час повномасштабного вторгнення РФ до України загинуло вже 20 громадян Грузії.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ писали, що Міноборони Грузії могло передати Росії інформацію про добровольців в Україні. Особисті справи потрапили до рук бойовикам із "ЛНР".

Раніше грузини на кордоні жорстко зустрічають росіян із плакатами про те, що російським дезертирам тут не місце.