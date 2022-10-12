Засекут обычные ПВО: британские военные оценили ущерб от иранских дронов Shahed-136 для ВСУ

Британская военная разведка отмечает, что аппараты Shahed-136 — медленные и летают на малой высоте. Генеральный штаб ВСУ отчитался о том, что из запущенных 86 БПЛА 60% удалось уничтожить.

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Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 не подойдут для нанесения значительного ущерба военной инфраструктуре Украины. Об этом сказано в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Разведка отметила, что российские военные используют иранские беспилотники Shahed-136 с августа 2022 года, в том числе во время волны ракетных ударов 10 октября.

Генеральный штаб ВСУ сообщал о запуске 86 аппаратов Shahed-136, из которых 60% были уничтожены в воздухе.

[ + – ] Минобороны Великобритании акцентировало внимание на ограниченном использовании в Украине тактической авиации РФ

Иранские дроны медленные и летают на малой высоте, поэтому их могут засечь обычные системы ПВО. Британские разведчики предупреждают об успехе в атаках одновременно несколькими БПЛА.

Аппараты Shahed-136 могут нести малые бомбы, несмотря на заявленную дальность полета в 2,5 тысяч километров. Такие БПЛА не получится использовать для глубокого удара, как этого хотят российские захватчики, уточнили в Минобороны.

Тактическая авиация РФ ограниченно используется в Украине. Недостаток надежного и точного ударного потенциала оперативного уровня становится существенным пробелом в возможностях России на украинском фронте, говорят британские специалисты.

Отметим, что ВС РФ активно перебрасывают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136" в Беларусь. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в Минск доставят около 40 БПЛА.

Из Беларуси иранские дроны могут полететь на западные и центральные области Украины.

Украинские командиры ранее предупреждали о серьезном ущербе от беспилотников Shahed-136. Они надеются, что США отправят Украине эффективные технологии для противодействия этим дронам.