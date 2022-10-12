Засічуть звичайні ППО: британські військові оцінили збитки від іранських дронів Shahed-136 для ЗСУ

Британська військова розвідка зазначає, що апарати Shahed-136 — повільні та літають на малій висоті. Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про те, що із запущених 86 БПЛА 60% вдалося знищити.

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Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 не підійдуть для заподіяння значної шкоди військовій інфраструктурі України. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Розвідка зазначила, що російські військові використовують іранські безпілотники Shahed-136 із серпня 2022 року, зокрема під час хвилі ракетних ударів 10 жовтня.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про запуск 86 апаратів Shahed-136, з яких 60% було знищено у повітрі.

[ + – ] Міноборони Великої Британії наголосило на обмеженому використанні в Україні тактичної авіації РФ

Іранські дрони повільні та літають на малій висоті, тому їх можуть засікти звичайні системи ППО. Британські розвідники попереджають про успіх в атаках одночасно кількома БПЛА.

Апарати Shahed-136 можуть нести малі бомби, незважаючи на заявлену дальність польоту 2,5 тисячі кілометрів. Такі БПЛА не вдасться використати для глибокого удару, як цього хочуть російські загарбники, уточнили у Міноборони.

Тактична авіація РФ обмежено використовується в Україні. Нестача надійного та точного ударного потенціалу оперативного рівня стає суттєвою прогалиною у можливостях Росії на українському фронті, кажуть британські фахівці.

Зазначимо, що ЗС РФ активно перекидають іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" у Білорусь. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, до Мінська доставлять майже 40 БПЛА.

З Білорусі іранські дрони можуть полетіти на західні та центральні області України.

Українські командири раніше попереджали про серйозну шкоду від безпілотників Shahed-136. Вони сподіваються, що США надішлють Україні ефективні технології для протидії цим дронам.