Сделан из деталей гидроцикла: появились детали о водном дроне у берегов Севастополя (фото)

Беспилотное судно оснащается двигателем от гидроцикла, ударными предохранителями от авиабомбы для подрыва и рядом других ноу-хау.

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В конце сентября на берег оккупированного Крыма прибило беспилотное судно неизвестного происхождения. Аналитики USNI восстановили внешний вид устройства.

Небольшое беспилотное устройство первые показали российские СМИ. Внешне он похож на надводный беспилотник, который был изготовлен из гидроциклов с взрывчаткой. Никаких национальных знаков различия на нем не было, однако возможно, что это украинское устройство.

Анализ фотографии судна показывает, что в действие оно приводится за счет водяной струи. Больше всего гидроцикл похож на модели GTX или Fish Pro. Силовую установку беспилотника довольно сложно установить чисто по внешним фотографиям. Однако известно, что некоторые гидроциклы оснащаются высокопроизводительными бензиновыми двигателями, которые позволяют развивать скорость до 112 км/ч.

[ + – ] Предположительно, украинское беспилотное судно

Еще одной ключевой особенностью USV является вероятный метод детонации беспилотника. На носу две проекции были определены как ударные предохранители. Они похожи по внешнему виду на взрыватели как у советских авиабомб по типу ФАБ-500. Скорее всего, они подключены кабелем к детонатору и боеголовке. Размер и расположение боеголовки неясны, но, скорее всего, устанавливается она в передней половине корабля.

[ + – ] Сравнение размеров беспилотных суден

В мире уже применяют подобные устройства. Однако в отличие от украинского беспилотного судна, те же хуситы в Йемене переделали обычные лодки в устройства со взрывчаткой. Также в них сохраняется место для водителя, чтобы преодолевать дальние расстояния. Поэтому украинский беспилотник сложно обнаружить в море из-за низкого профиля и малых размеров.

До взрыва на Крымском мосту, ВМФ РФ практически не выходили в Черное море в районе Севастополя. Русские опасались ударов неизвестных беспилотников.

Напомним, 27 сентября к Севастополю приплыл морской дрон с антенной Starlink. Он мог комплектоваться боеприпасами. Об уничтожении "водоплавающего беспилотника" в РФ заявили 21 сентября. Прозвучал взрыв в Севастополе.