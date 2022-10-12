Зроблений з деталей гідроциклу: з'явилися подробиці про водний дрон біля берегів Севастополя (фото)

Безпілотне судно обладнане двигуном від гідроциклу, ударними запобіжниками від авіабомби для підриву та інших ноу-хау.

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Наприкінці вересня на берег окупованого Криму викинуло безпілотне судно невідомого походження. Аналітики USNI відновили зовнішній вигляд пристрою.

Невеликий безпілотний пристрій першими показали російські ЗМІ. Зовні він схожий на надводний безпілотник, який був виготовлений із гідроциклів з вибухівкою. Жодних національних знаків відмінності на ньому не було, проте, можливо, це український пристрій.

Аналіз фотографії судна показує, що його призводять в дію за допомогою водяного струменя. Найбільше гідроцикл схожий на моделі GTX або Fish Pro. Силову установку безпілотника досить складно встановити за зовнішніми фотографіями. Проте відомо, що деякі гідроцикли обладнані високопродуктивними бензиновими двигунами, які дозволяють розвивати швидкість до 112 км/год.

[ + – ] Імовірно, українське безпілотне судно

Ще однією основною особливістю USV є можливий спосіб детонації безпілотника. Дві проєкції на носі було визначено як ударні запобіжники. Вони схожі на вигляд на детонатори як у радянських авіабомб на кшталт ФАБ-500. Ймовірніше, що вони підключені кабелем до детонатора та боєголовки. Розмір та розташування боєголовки неясні, але, певно, встановлюється вона у передній половині корабля.

[ + – ] Порівняння розмірів безпілотних суден

У світі вже застосовують такі пристрої. Однак, на відміну від українського безпілотного судна, ті ж хусити в Ємені переробили звичайні човни на пристрої з вибухівкою. Також у них зберігається місце для водія, щоб долати далекі відстані. Тому український безпілотник складно виявити в морі через низький профіль та малі розміри.

До вибуху на Кримському мосту ВМФ РФ практично не виходили в Чорне море в районі Севастополя. Росіяни побоювалися ударів невідомих безпілотників.

Нагадаємо, 27 вересня до Севастополя приплив морський дрон з антеною Starlink. Він міг комплектуватись боєприпасами. Про знищення "водоплавного безпілотника" у РФ заявили 21 вересня. Вибух пролунав у Севастополі.